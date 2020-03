Iscrizioni agli asili nido comunali: differiti di un mese i termini per presentare le domande

CREMONA (28 marzo 2020) - Differiti di un mese i termini per presentare le domande di iscrizione agli asili nido comunali. L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere in tal senso considerato il perdurare dell'emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19. Le domande di iscrizione agli asili nido comunali, finalizzate all’inserimento dei bambini in queste strutture tra settembre e ottobre 2020, si potranno pertanto effettuare dal 1° maggio sino al 30 giugno prossimo.

L'Amministrazione comunale invita le famiglie interessate a privilegiare comunque la modalità di iscrizione online attraverso lo Sportello Telematico accessibile dal sito del Comune. Gli uffici del Settore Politiche Educative sono comunque sempre a disposizione, sia telefonicamente che attraverso la posta elettronica, per eventuali chiarimenti.

Inoltre, già dal mese di aprile saranno fornite indicazioni utili per accedere comodamente da casa alla modalità online e sul sito del Comune saranno a breve pubblicate tutte le informazioni necessarie per procedere all’iscrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO