Coronavirus, dai carabinieri assistenza alla popolazione del territorio

CREMONA (28 marzo 2020) - Non solamente la gestione dell’ordine pubblico, i controlli per il rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e lotta alla criminalità. In piena emergenza “Coronavirus”, i carabinieri diventano anche supporto logistico e psicologico per le fasce più deboli per la popolazione.

I militari della Stazione di Ostiano, ricevuta la richiesta da parte di un’anziana residente a Gabbioneta Binanuova che trovandosi sola e senza autovettura era impossibilitata a recarsi a fare la spesa, si sono immediatamente prodigati nell’acquistare i generi alimentari che necessitava alla donna e gliel’hanno consegnati presso la propria abitazione.

I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno invece supportato l’appello di un’infermiera, attualmente in quarantena essendo risultata positiva al Covid-19, la quale informava che l’anziano nonno, residente ad Acquanegra Cremonese, soffriva da alcuni giorni di una grave insufficienza respiratoria in quanto la bombola di ossigeno di cui è dotato era vuota. I Carabinieri si attivavano immediatamente, prima presso la farmacia dove l’uomo è solito rifornirsi delle bombole, trovandola sprovvista, e pertanto si recavano presso una ditta di Castelleone dove ritiravano una bombola che successivamente recapitavano all’uomo.

Altro intervento effettuato dagli uomini dell'Arma di Pizzighettone riguarda la richiesta di un uomo che chiedeva di consegnare del denaro al nipote, residente a Castelleone e attualmente in regime di quarantena. L’uomo spiegava che il nipote era impossibilitato ad uscire e lui, trovandosi in un Comune diverso, non poteva raggiungerlo. I militari anche in questa occasione si mettevano a disposizione dell’anziano effettuando la consegna del denaro.

