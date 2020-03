Coronavirus, il provveditore: «Un pensiero e una preghiera per Mattia»

CREMONA (27 marzo 2020) - «Chiedo a tutto il mondo della scuola - e non solo - di rivolgere un pensiero e, a chi crede, di recitare una preghiera per Mattia, un nostro studente che si trova ricoverato all’ospedale di Cremona in condizioni piuttosto gravi». È il messaggio lanciato con un video dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona, Fabio Molinari, per far sentire il proprio sostegno a un ragazzo di 18 anni colpito da Covid-19. «Vorrei che tutti dedicassimo un pensiero anche alla sua mamma, che è ovviamente molto preoccupata, perché la sua situazione possa migliorare rapidamente e affinché Mattia possa tornare presto a casa»: Molinari chiude con queste parole il suo videomessaggio.

[GUARDA IL VIDEOMESSAGGIO]

