Coronavirus, chiuso l’ospedale riabilitativo di Villanova sull'Arda

VILLANOVA SULL’ARDA (27 marzo 2020) - Chiuso l’ospedale riabilitativo e unità spinale per para-tetraplegici Giuseppe Verdi: per decisione dell’Ausl tutti i medici dell’equipe di medicina riabilitativa intensiva sono infatti stati trasferiti a Piacenza, dove lunedì verrà aperto un nuovo reparto per trattamenti riabilitativi di pazienti Covid. Saranno attivati 15 nuovi posti letto per pazienti positivi, che hanno superato la fase acuta del virus ma che devo sottoporsi a trattamenti riabilitativi prima di essere dimessi. Per i 37 ricoverati a Villanova il personale sanitario sta cercando soluzioni il più possibile personalizzate e adatte ai bisogni riabilitativi della persona. Alcuni dei pazienti dell’unità spinale saranno dimessi e torneranno nelle loro case. Altri saranno trasferiti in strutture di riabilitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO