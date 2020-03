Paese sotto shock per la morte della 41enne Valeria Circo

CASTELVERDE (26 marzo 2020) - Paese sotto shock per la morte di Valeria Circo, 41 anni, direttrice dell'agenzia Bnl di Manerbio. Nipote di Salvatore Circo ex assessore del sindaco Paolo Della Noce, stava poco bene da alcuni giorni. È stato il fratello Alessandro a trovarla senza vita presso la sua abitazione di Castelverde. Per lei non c'è stato nulla da fare.