Il Concorso Arisi prova a non fermarsi: video al posto delle prove dal vivo

VESCOVATO (26 MARZO 2020) - Il Concorso Arisi di Vescovato prova a non fermarsi. Vista l'emergenza sanitaria in corso, vista l'incertezza sulla data di riapertura, delle scuole e l'impossibilità di programmare uno slittamento in avanti della manifestazione, per lanciare in ogni caso un messaggio di fiducia e di speranza, abbiamo pensato ad una formula che preveda l'invio di una registrazione video in sostituzione della prove dal vivo.

Questa edizione si rivolgerà principalmente ai solisti; ma saranno ben accolti anche video di insiemi (realizzati a distanza).

I video saranno raccolti entro il 25 di aprile ed esaminati nei giorni previsti dal calendario del concorso (28-30 aprile).

A breve sarà pubblicato l'aggiornamento del bando sia sul sito del concorso (www.didatticafoscolo.it) sia sul sito della scuola (www.icugofoscolo.it).

Con la speranza di poter tornare presto alla normalità.