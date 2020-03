Coronavirus, Castelvetro piange Rino Ravera: storico edicolante e anima del Gar

CASTELVETRO (26 marzo 2020) - Uno dei paesi che sta pagando al terribile Coronavirus il conto più caro, e che solo negli ultimi due giorni ha pianto addirittura sei morti, perde un altro dei suoi punti di riferimento. Dopo Adolfo Demaldé, un altro storico commerciante che se ne va: Rino Ravera, 79 anni compiuti lo scorso 7 gennaio. La moglie Gabriella Raimondi è titolare dell’edicola di piazza Saragat, dove non era difficile incontrare anche il volto amico e sorridente del marito. Pronto a commentare le notizie del giorno, ma anche a scherzare con i clienti con l’inconfondibile buonumore. Oltre all’adorata moglie Gabriella, Rino lascia la figlia Roberta e tanti amici che erano per lui una seconda famiglia. Per anni Ravera è stato impegnato nell’organizzazione di numerosi eventi insieme all’associazione Gar (Gruppo attività ricreative) diventata poi Nuovo Gar.

