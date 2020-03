Coronavirus, fratelli benzinai stroncati dal Covid-19

GRUMELLO (26 marzo 2020) - Il Covid-19 ha ucciso anche i fratelli Francesco e Carlo Betti, di 54 e 61 anni, che vivevano a Castiglione d’Adda nel Lodigiano, ma gestivano un distributore di benzina lungo la Codognese in provincia di Cremona. Conosciutissimi non solo a Grumello dove lavoravano, ma anche a Pizzighettone e Crotta. Erano da anni punto di riferimento per numerosi camionisti, visto che nell’area di rifornimento carburanti ci sono anche lavaggio e bar.

