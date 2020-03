Coronavirus: rallentano i contagi, ma in provincia di Cremona ci sono altre 20 vittime

CREMONA (25 marzo 2020) - Per il terzo giorno consecutivo il numero dei contagi in provincia di Cremona e, più in generale, in Lombardia rallenta la propria crescita ma il nostro territorio piange altre 20 vittime.

"Vietato abbassare la guardia" come ha ammonito anche oggi il governatore Attilio Fontana, ma sembra sia stata imboccata la strada giusta. In provincia di Cremona si sono comunque registrati altri 95 casi di positività al Covid-19 che hanno portato il totale a 3.156. I morti, con i 20 delle ultime 20 ore (dato in calo rispetto a ieri), sono diventati 383.

In tutta la regione, tra ieri e oggi, sono morte 296 persone e sono arrivati i risultati di altri 1.643 tamponi positivi. Entrambi i valori sono in calo rispetto a ieri, mentre sono aumentati i ricoveri in terapia intensiva (+42).

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 30703/32346 + 1643

Ricoveri non TI 9711/10026 +315

Ricoveri TI 1194/1236 + 42

Decessi 4178/4474 + 296

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 6728/7072 +344

BS 6298/6597 +299

CO 635/706 + 71

CR 3061/3156 + 95

LC 1015/1076 + 61

LO 1860/1884 + 24

MB 1454/1587+ 133

MI 5701/6074. + 373

MN 1093/1176 + 83

PV 1499/1578 + 79

SO 253/284 + 31

VA 450/468 + 18

e 688 in corso di verifica

I contagi in provincia di Cremona (comuni con almeno 5 casi)

AGNADELLO 25

ANNICCO 25

AZZANELLO 8

BAGNOLO CREMASCO 30

BONEMERSE 24

BORDOLANO 10

CALVATONE 9

CAMISANO 8

CAPERGNANICA 14

CAPPELLA CANTONE 7

CAPRALBA 6

CASALBUTTANO ED UNITI 30

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 8

CASALETTO CEREDANO 7

CASALETTO DI SOPRA 5

CASALETTO VAPRIO 20

CASALMAGGIORE 80

CASALMORANO 20

CASTELLEONE 116

CASTELVERDE 61

CHIEVE 11

CICOGNOLO 10

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 10

CORTE DE' FRATI 27

CREDERA RUBBIANO 13

CREMA 341

CREMONA 892

CREMOSANO 10

CROTTA D'ADDA 10

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 6

DOVERA 19

FIESCO 11

FORMIGARA 7

GABBIONETA BINANUOVA 13

GADESCO PIEVE DELMONA 12

GENIVOLTA 8

GERRE DE' CAPRIOLI 12

GOMBITO 6

GRONTARDO 9

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 14

GUSSOLA 13

ISOLA DOVARESE 5

IZANO 15

MADIGNANO 20

MALAGNINO 17

MARTIGNANA DI PO 15

MONTE CREMASCO 9

MONTODINE 26

MOSCAZZANO 5

MOTTA BALUFFI 6

OFFANENGO 69

OLMENETA 11

OSTIANO 21

PADERNO PONCHIELLI 15

PALAZZO PIGNANO 12

PANDINO 71

PERSICO DOSIMO 39

PESCAROLO ED UNITI 9

PIADENA DRIZZONA 17

PIANENGO 23

PIERANICA 7

PIEVE D'OLMI 14

PIEVE SAN GIACOMO 10

PIZZIGHETTONE 73

POZZAGLIO ED UNITI 12

QUINTANO 8

RICENGO 6

RIPALTA ARPINA 14

RIPALTA CREMASCA 31

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 8

RIVOLTA D'ADDA 13

ROBECCO D'OGLIO 15

ROMANENGO 33

SALVIROLA 10

SAN BASSANO 16

SAN DANIELE PO 13

SAN GIOVANNI IN CROCE 7

SCANDOLARA RAVARA 18

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO 9

SERGNANO 34

SESTO ED UNITI 17

SOLAROLO RAINERIO 9

SONCINO 45

SORESINA 106

SOSPIRO 28

SPINADESCO 17

SPINEDA 6

SPINO D'ADDA 18

STAGNO LOMBARDO 17

TORRE DE' PICENARDI 6

TRESCORE CREMASCO 17

TRIGOLO 17

VAIANO CREMASCO 26

VAILATE 27

VESCOVATO 26