Coronavirus, 95 nuovi casi in provincia di Cremona: la crescita rallenta

CREMONA (25 marzo 2020) - Per il terzo giorno consecutivo il numero dei contagi in provincia di Cremona e, più in generale, in Lombardia rallenta la propria crescita. "Vietato abbassare la guardia" come ha ammonito anche oggi il governatore Attilio Fontana, ma sembra sia stata imboccata la strada giusta. Nel nostro territorio si sono comunque registrati altri 95 casi di positività al Covid-19 che hanno portato il totale a 3.156. In tutta la regione, tra ieri e oggi, sono morte 296 persone e sono arrivati i risultati di altri 1.643 tamponi positivi. Entrambi i valori sono in calo rispetto a ieri, mentre sono aumentati i ricoveri in terapia intensiva (+42).

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 30703/32346 + 1643

Ricoveri non TI 9711/10026 +315

Ricoveri TI 1194/1236 + 42

Decessi 4178/4474 + 296

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 6728/7072 +344

BS 6298/6597 +299

CO 635/706 + 71

CR 3061/3156 + 95

LC 1015/1076 + 61

LO 1860/1884 + 24

MB 1454/1587+ 133

MI 5701/6074. + 373

MN 1093/1176 + 83

PV 1499/1578 + 79

SO 253/284 + 31

VA 450/468 + 18

e 688 in corso di verifica