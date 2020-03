Coronavirus, la Croce Rossa di Cremona perde Edoardo Mazzieri

CREMONA (25 marzo 2020) - Il Coronavirus si è portato via Edoardo Mazzieri, volontario della Croce Rossa da oltre 30 anni. A ricordare il super volontario sono proprio gli amici della sezione di Cremona: "Oggi abbiamo perso più di un amico e collega, abbiamo perso una vera colonna portante. Sei entrato a far parte della Croce Rossa Italiana più di 30 anni fa e, insieme a noi, ci hai creduto sempre. Non staremo nemmeno qui a elencare tutto quello che hai fatto per la nostra associazione, tutte le emergenze a cui hai partecipato o i corsi in cui hai insegnato per 'cercare di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'hai trovato'. Vogliamo ricordarti così, sempre con la battuta pronta nonostante la malattia abbia provato a toglierti il sorriso.

C’è voluto un maledetto virus, che stiamo combattendo da giorni e che, da oggi, combatteremo con più forza e lo sconfiggeremo anche per te. Mai scorderemo il tuo sorriso e la tua ironia. Sei e continuerai ad essere presente in ognuno di noi. La Croce Rossa ha perso un grande uomo e un grande amico. Ciao Edo".

