Uniti per la provincia di Cremona: da oggi si può donare anche con PayPal

CREMONA (25 marzo 2020) - Mentre la raccolta fondi di Uniti per la Provincia di Cremona in favore degli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore si appresta a superare la soglia dei due milioni di euro, aumentano i modi con cui si possono effettuare le donazioni. E' stato infatti attivato il pagamento attraverso il circuito PayPal, una piattaforma digitale attraverso la quale si può trasferire denaro (Il beneficiario da indicare è Uniti per la provincia di Cremona Onlus). Una comodità in più, dopo quella già implementata che permette di donare, attraverso la app Satispay, attraverso il proprio smartphone

Corre quindi sempre più forte la macchina della solidarietà messa in moto da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative corre sempre più forte

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085