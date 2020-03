Coronavirus, parte #iomiallenoacasa con le videolezioni dei personal trainer

CREMONA (25 marzo 2020) - Parte oggi l'iniziativa #iomiallenoacasa. “Abbiamo chiesto l'aiuto e la collaborazione alle società sportive e ai personal trainer della città di mettere a disposizione video lezioni aperte a tutti”, dichiara l'Assessore allo Sport Luca Zanacchi, che aggiunge: “Lo scopo è ovviamente quello di continuare a fare attività motoria anche in questo periodo critico, farlo da casa con l'aiuto di personale qualificato e capace. A tutte le società cittadine che ancora non l'anno fatto rinnovo l'invito di aderire all'iniziativa per sostenere la popolazione che in questo periodo deve rimanere a casa. Aderire è semplice, basta mandare un link dal quale i cittadini potranno accedere alle video lezioni al mio indirizzo mail, luca.zanacchi@comune.cremona.it, al resto penseremo tutto noi. W lo sport”.

Tutti i video si possono visualizzare a questo link: https://www.comune.cremona.it/iomiallenoacasa.

Inizia così la pubblicazione dei video contenenti i materiali inviati dalle numerose società e associazioni sportive che, dovendo sospendere la loro attività, hanno comunque trovato un modo alternativo perché i loro atleti potessero proseguire gli allenamenti nelle rispettive abitazioni all'insegna dello slogan #iorestoacasa.

“Queste testimonianze sono un segnale positivo e potente per l'intera città. Lo sport si adegua, cambia, soffre con la sua comunità ma è pronto a ripartire appena le condizioni lo permetteranno. Lo sport è vitale e sta solo aspettando il momento giusto per ritornare nei suoi luoghi, nelle sue consuetudini, più forte di prima”. Questo il commento di Zanacchi che ringrazia tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa promossa dal Comune nei giorni scorsi per dare vita ad una testimonianza collettiva degli sforzi che la comunità sportiva ha messo in campo per resistere a questa situazione critica quanto inedita nella nostra storia.

