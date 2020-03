Coronavirus: la comunità indiana di Stagno si auto tassa e donna 2.500 euro all'Asst

STAGNO LOMBARDO (25 marzo 2020) - La comunità indiana di Stagno Lombardo, come privati cittadini, si è auto tassata e dona direttamente alla Asst di Cremona 2.500 euro per far fronte all'emergenza sanitaria. Il primo cittadino Roberto Mariani ringrazia per questo dono di responsabilità e per il senso civico dimostrato.