Cordoglio per Mazzini, scomparso a 100 anni

PIEVE SAN GIACOMO (25 marzo 2020) - Addio al reduce Luigi Mazzini che lo scorso 2 novembre aveva spento cento candeline presso la Fondazione Sospiro. Con lui se ne va un pezzo di storia. E' stato internato in un campo di concentramento nazifascista e poi in un campo di lavoro sovietico. Vasto cordoglio per la scomparsa di uno degli ultimi superstiti.

