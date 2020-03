MONTICELLI (24 marzo 2020) - Bassa Piacentina in lutto per la morte di Adriano Testa, 73 anni, veterinario e notissimo politico locale. Per anni è stato esponente del centrodestra e, seduto in opposizione consiliare, ha dato filo da torcere alle varie amministrazioni. Si era anche candidato a sindaco e ha ricoperto vari incarichi. Di recente era stato scelto come rappresentante del Comune nel consiglio della casa di riposo istituto Archieri. È stato a lungo veterinario dell’Ausl di Piacenza e dunque punto di riferimento per gli amanti degli animali.

