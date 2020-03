Coronavirus, decollano i droni contro i trasgressori

CREMONA (25 marzo 2020) - Il drone si è librato in volo dall’argine maestro nel cuore del pomeriggio. Il suo occhio elettronico ha perlustrato l’intera area del Parco al Po a caccia di trasgressori dei divieti introdotti per contenere l’emergenza epidemiologica. La ricognizione del velivolo, manovrato da Davide Spotti, è durata una ventina di minuti: abbastanza per individuare due ciclisti in giro senza un valido motivo, prontamente fermati e identificati in via del Sale dagli agenti della Polizia locale, presenti con due pattuglie dislocate in punti fissi. Gli uomini del comando di piazza Libertà hanno esordito ieri con il servizio di monitoraggio dal cielo: «Un esperimento molto positivo – ha commentato il comandante, Pierluigi Sforza –. Il drone verrà impiegato prossimamente anche per altre attività ispettive. Grazie all’ufficiale Spotti, pilota con brevetto per operazioni critiche ed esperto istruttore, potremo presto formare altri due agenti».

I controlli con il drone sono solo l’ultima frontiera nella incessante operazione sicurezza che la Polizia locale sta portando avanti senza sosta dall’avvio dell’emergenza Covid-19.

«Ringrazio a nome dell’amministrazione tutti gli uomini della Polizia locale – dichiara l’assessore Barbara Manfredini – e sottolineo in particolare la fondamentale attività di prevenzione, persuasione e informazione svolta su molteplici fronti, in queste dure settimane, sulla scia delle indicazioni del sindaco e dal prefetto». Dalle strade cittadine ai parchi pubblici, dai negozi del centro storico alle case dei quartieri di periferia: un’azione costante, portata avanti con perseveranza e coraggio. Non senza conseguenze: sono 18 gli agenti a casa con la febbre. Fortunatamente tutti in via di guarigione.

[GUARDA IL VIDEO]

[GUARDA LE FOTO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO