Coronavirus: due fratelli morti, altri due in fin di vita

TRIGOLO (25 marzo 2020) - Tutto il paese stretto attorno a una famiglia. Sconvolta dal dolore, la comunità trigolese assiste impotente al dramma di quattro fratelli, tutti colpiti dal Coronavirus: due sono tuttora ricoverati in ospedale e lottano per la vita, due non ce l’hanno fatta. Il primo, classe 1951, si era spento la scorsa settimana, ieri è toccato al secondo, di due anni più giovane, anch’egli stroncato da una polmonite che non gli ha dato scampo. Sempre ieri è deceduta anche una donna, e con lei sono salite a cinque le vittime trigolesi, a fronte di venti contagiati complessivi.





