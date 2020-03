InChiostro, l'orto didattico si apre alle scuole

SONCINO (25 marzo 2020) - La scuola è chiusa ma l’orto didattico inventato dai docenti di InChiostro nel giardino dell’istituto di via Galantino continua a produrre e, anzi, negli uffici dell’ex convento sono in ballo grandi progetti come conferma il dirigente scolastico Alessio Gatta: «Il primo passo è sicuramente fornire agli studenti materiale di studio, poi i prodotti alle cucine del ristorante didattico e stiamo già pensando a un piccolo mercato e soprattutto a tour per gli altri istituti di ogni ordine e grado».

