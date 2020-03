VESCOVATO (24 marzo 2020) - I bocconi killer uccidono Thor un American Staffordshire terrier di due anni. Non è il primo episodio che si verifica a Vescovato, nelle scorse settimane altri cani erano dovuti ricorrere alla cure del veterinario, che fortunatamente li aveva salvati. E’ la proprietaria dell’animale a raccontare quei drammatici momenti. «Nel primo pomeriggio sono dovuta uscire di casa per un appuntamento e il cane, mentre ero via, è riuscito a fuggire dalla nostra proprietà. Abitiamo in un luogo isolato, immerso nella campagna. Quando sono tornata mi sono accorta di quanto era successo e Thor ha iniziato a stare male. L’ho portato dal veterinario ma purtroppo non c’è stato nulla da fare». Non è la prima volta che succedono episodi del genere a Vescovato.

