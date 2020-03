«Uniti per la Provincia di Cremona», vicino l'obiettivo dei due milioni di euro

CREMONA (23 marzo 2020) - Quasi un milione e 800 mila. Per la precisione l’Associazione «Uniti per la Provincia di Cremona» ha raccolto fondi per 1.799.327,38 grazie al cuore delle persone che lo scorso week end hanno continuano a donare, ognuno per le sue possibilità, cifre che verranno destinate ad aiutare gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore.

Alla riaperture delle banche sono ripartiti i conteggi: tra sabato e domenica sono arrivati sul conto dedicato della neonata Onlus 417.016,96 euro tramite bonifici, a cui si devono aggiungere 1.201,55 euro donati attraverso lo strumento Satispay, l’applicazione per effettuare i pagamenti digitali anche con il telefonino.

La macchina della solidarietà messa in moto da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative corre sempre più forte

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085

