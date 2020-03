Coronavirus, tablet per videochiamare i propri cari

BASSA PIACENTINA (24 marzo 2020) - Se per i nonni ricoverati e isolati nelle case di riposo le brevi videochiamate con i familiari sono istanti preziosi per restare in contatto e sentirsi promettere che tutto andrà bene, per chi è ricoverato in un letto d’ospedale e sta lottando contro il Covid-19 diventano ossigeno. Quasi quanto quello che fuoriesce dai caschi per ventilazione meccanica. In seguito alle richieste e alle testimonianze di tante famiglie, nel Piacentino l’associazione Progetto Vita ha già donato agli ospedali alcuni tablet, forniti di schede telefoniche prepagate, per consentire agli infermieri di aiutare i pazienti a videochiamare i propri cari. Alcune aziende della zona hanno contattato il sodalizio per unirsi all’iniziativa e acquistare ulteriori dispositivi elettronici.

