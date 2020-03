Coronavirus: scuole e locali chiusi, i ladri ne approfittano

CREMONA (24 marzo 2020) - Ladri sciacalli nelle ultime ore in città: approfittando della chiusura di scuole ed esercizi pubblici, hanno messo a segno due odiosi furti. Entrambi sono storia della scorsa notte, uno all’interno del locale La Piadineria di via Ghinaglia e uno presso l’istituto tecnico agrario Stanga di via Milano. I rilievi sono compito della compagnia dei carabinieri di Cremona, guidata dal maggiore Rocco Papaleo, con sopralluoghi eseguiti dai militari del Norm. Sono in corso indagini per risalire ai colpevoli.

