Coronavirus, aumentano i contagi nel Piacentino

BASSA PIACENTINA (23 marzo 2020) - Continuano ad aumentare i contagi nel Piacentino: nella giornata di oggi 110 in più per un totale di 1769. Per quanto riguarda il territorio della Bassa i positivi al tampone sono 37 a Monticelli, 31 a Caorso, 28 a Castelvetro, 6 a Villanova, 4 a San Pietro, 19 a Cortemaggiore. Da mercoledì in provincia saranno attive quattro unità speciali di continuità assistenziale. I team sanitari, equipaggiati con dispositivi di sicurezza e dotati di un ecografo palmare, andranno a domicilio di persone positive o sospette positive. L’obiettivo dell’Ausl è intercettare precocemente e il più rapidamente possibile casi che possono evolvere verso insufficienza respiratoria da Coronavirus.

