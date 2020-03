Addio a Cecilia Tibaldi, mondo del volontariato cremonese in lutto

CREMONA (23 marzo 2020) - Il mondo del volontariato cremonese ha perso uno dei propri cardini, Cecilia Tibaldi, ottant'anni quest'anno, colpita da una grave malattia due anni fa alla quale si è aggiunto in questi giorni il Coronavirus. Volontaria a 360° Tibaldi è stata crocerossina, volontaria presso la San Vincenzo, e, soprattutto, dirigente instancabile del mondo sportivo, pioniera dell'attività dirigenziale sportiva femminile e punto di riferimento per tre generazioni di dirigenti sportivi presso il Csi provinciale.

“Mi piace considerare Cecilia Tibaldi un po' come la mamma di tutti noi – commenta Silvio Sassano, presidente dell'Esperia società originaria della Parrocchia di San Michele che ha tra i soci fondatori proprio Tibaldi, poi vicepresidente di Sassano – perchè è sempre stata una presenza costante ma discreta, estremamente disponibile con tutti, una lavoratrice instancabile che aveva sempre un consiglio utile per tutti in qualsiasi situazione".

Anna Maria Manara, presidente del Csi di Cremona dal 1996 al 2004 che volle proprio l'amica Cecilia, già insignita del discobolo d'oro dal Centro Sportivo Italiano, come vicepresidente la ricorda così. “Conoscevo Cecilia sin dai tempi della colonia cremonese di Cesenatico della quale era economa. Fu lei ad aiutarmi ad avviare la pallavolo ad Isola Dovarese e fu sempre lei a coinvolgermi nel Csi di Cremona. La sua tenacia, già da sportiva e poi da dirigente, la sua caparbietà e la sua disponibilità hanno fatto di lei una figura centrale e di riferimento per molte generazioni di dirigenti sportivi".

