Coronavirus, Corte de’ Frati in lutto per il 95enne Venturini

CORTE DE’ FRATI (23 marzo 2020) - Punto di riferimento per la comunità e testimone di valori quali pace e democrazia durante tutte le celebrazioni istituzionali: il paese piange la scomparsa del 95enne Francesco Venturini, presidente dell’associazione Combattenti e Reduci di Corte de’ Frati. Si tratta della quarta vittima da Coronavirus dopo la scomparsa di un 58enne, un 79enne e del 65enne Evangelista Telli, storico allenatore della Bozzuffi. Venturini era ricoverato in ospedale a Cremona e oggi pomeriggio si terrà la cerimonia funebre in forma privata.

