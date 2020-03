Coronavirus: è scomparso Marchi, colonna di San Camillo

CREMONA (22 marzo 2020) - Il Coronavirus non ha lasciato scampo a Leonardo Marchi, 64 anni, direttore sanitario e generale per oltre 11 anni della clinica San Camillo di via Mantova. Nelle parole di padre Virginio Bebber, il dolore per la scomparsa del professionista: "Un grande amico, stimato e amato da tutti". Marchi lascia la moglie e due figlie.