Coronavirus, in provincia di Cremona 162 nuovi casi

CREMONA (22 marzo 2020) - Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 162 casi di positività al Covid-19 in provincia di Cremona. Nello stesso arco di tempi, in tutta la Lombardia, sono morte 361 persone e sono cresciuti sia i contagi che i ricoveri. Il dato odierno, è giusto precisare, risente del fatto che domenica non tutti i laboratori processano alla stessa velocità i tamponi che sono stati eseguiti.

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 25515/27206 +1691

Ricoveri non TI 8258/9439 +1181

Ricoveri TI 1093/1142 + 49

Decessi 3095/3456 +361

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 5869/6216. + 347

BS 5028/5317 + 289

CO 452/512 + 60

CR 2733/2895 + 162

LC 818/872+ 54

LO 1693/1772 + 79

MB 1084/1108+ 24

MI 4672/5096+ 424

MN 842/905 + 63

PV 1194/1306 + 112

SO 179/205 + 26

VA 359/386. + 27

e 616 in corso di verifica