Addio alla 103enne Bice Lucia Calza, la mamma di monsignor Attilio Cibolini

CASALBUTTANO (23 marzo 2020) - Comunità in lutto per la scomparsa della 103enne Bice Lucia Calza, persona molto conosciuta nel territorio. Nata il 22 ottobre 1916, unica femmina di 9 figli, ha sposato Gianni Cibolini, dal quale ha avuto due figli: Sergio, che fino allo scorso anno era il punto di riferimento della sede Cisl di Casalbuttano, e Attilio, sacerdote, attualmente monsignore della cattedrale di Cremona e per tanti anni direttore dell’emittente cattolica di Cremona e presidente delle emittenti cattoliche nazionali. Ha abitato nel paese fino all’ordinazione sacerdotale del figlio, gestendo il servizio affissioni del Comune. Lo ha poi seguito prima alla parrocchia di Sant’Agostino in città, poi a Cella Dati, quindi di nuovo a Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO