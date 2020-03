Scomparsa a 47 anni Emanuela, nipote di Giuseppe Verdi

VILLANOVA (23 marzo 2020) - Il paesino della Bassa Piacentina piange la prematura scomparsa di Emanuela Carrara Verdi, una delle eredi del noto compositore Giuseppe Verdi che ha vissuto nella frazione Sant’Agata per oltre cinquant’anni. Proprio lì, in quella grande dimora diventata museo, ha trascorso la sua infanzia anche l’erede del cigno di Busseto. Emanuela è venuta a mancare a soli 47 anni, a Parma dove viveva ora. Responsabile dell’ufficio relazioni col pubblico della Fondazione Toscanini, è stata anche membro del consiglio di amministrazione della casa di riposo per musicisti Verdi di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO