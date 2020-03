Sosta gratuita per residenti e lavoratori negli stalli blu in tutta la città

CREMONA (22 marzo 2020) - Sosta gratuita negli stalli blu su tutto il territorio comunale per i residenti e per coloro che ne hanno bisogno per motivi di lavoro. E' il provvedimento preso dall'Amministrazione comunale e che rimarrà in vigore sino a revoca in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini ed evitare ulteriori spostamenti dovuti alla ricerca di parcheggi non a pagamento.

Il provvedimento vale sia per i parcheggi a raso, sia per quelli in struttura di via Villa Glori e via Bissolati (Santa Tecla) per i quali la sosta libera e gratuita sarà fruibile a condizione che non si attivi il Telepass.

Per usufruire di tale agevolazione, i cittadini e i lavoratori dovranno esporre sul cruscotto un'autodichiarazione utilizzando il modulo disponibile sulla home page del Comune, nella sezione Coronavirus, informazioni utili (https://www.comune.cremona.it/coronavirus). Saranno punite eventuali dichiarazioni non veritiere.

