Coronavirus, aperta a Cortemaggiore una struttura per i pazienti dimessi dall'ospedale

CORTEMAGGIORE (22 marzo 2020) - Aperta nella Bassa Piacentina la struttura Covid3. Ricavata in ambienti della Casa della Salute di Cortemaggiore, è destinata a pazienti dimessi dall’ospedale, clinicamente guariti ma che non possono rientrare a casa perché nelle loro abitazioni (o nelle strutture sanitarie dove vivono) non potrebbero rispettare le condizioni di isolamento fiduciario.

La struttura Covid3 potrà ospitare fino a 23 persone, ognuna in una propria stanza singola con bagno. All’interno della Casa della Salute sono stati creati percorsi diversificati per garantire l’isolamento degli ospiti rispetto alla normale utenza del presidio.

La gestione è assicurata da personale Ausl, integrato con operatori socio sanitari forniti da Unicoop, che si è prontamente messa a disposizione del sistema pubblico per avviare la struttura.

Tutte le figure professionali presenti saranno dotate dei necessari dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza della presa in carico. Gli ospiti possono arrivare a Cortemaggiore dopo una dimissione dall’ospedale ma anche direttamente dal domicilio, su segnalazione del medico di famiglia.

I primi ingressi si sono registrati nella giornata di ieri. I 23 posti di Cortemaggiore si aggiungono agli 11 già ricavati a Piacenza, in via Buozzi, riconvertendo a centro Covid i locali della comunità Tracce. Il funzionamento della struttura cittadina è analogo a quello del reparto magiostrino.