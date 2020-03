Stagno ha deciso: i rifiuti costano la metà

STAGNO LOMBARDO (21 marzo 2020) - Il sindaco Roberto Mariani e la giunta del comune mettono in campo una serie di manovre per aiutare commercianti, esercizi pubblici e cittadini. In un momento storico di estrema difficoltà infatti l’amministrazione del paese in riva al Grande Fiume ha deciso di stanziare dei fondi propri di bilancio, quindi che non derivano da contributi, per tendere una mano ai propri concittadini. Domani verrà impostata la delibera che verrà poi approvata la prossima settimana.

