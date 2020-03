Deve scontare una condanna per maltrattamenti in famiglia, arrestato

POZZAGLIO/CREMONA (21 marzo 2020) - Risalgono all’anno 2013, le accuse a carico di un 55 enne residente a Pozzaglio ed Uniti per maltrattamenti in famiglia, lesioni ingiurie e minacce nei confronti dell’ormai ex moglie, sfociate nella condanna definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione. Ieri, i carabinieri della della Stazione di Cremona, hanno rintracciato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende di natura penale, che da qualche tempo era domiciliato in città, dando seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Il 55 enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona, dove sconterà il periodo di detenzione.

