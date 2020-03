Amianto, ok alla bonifica

PIZZIGHETTONE (21 marzo 2020) - Dalla fine di febbraio nell’area A dell’ex genio militare di Gera sono spuntate le prime impalcature e i primi materiali necessari per la maxi bonifica: con un impegno economico di circa 765 mila euro più Iva sarà finalmente tolto l’amianto dalla costruzione che risale al 1932 e che, durante la Seconda guerra mondiale, dava lavoro ad 800 persone impegnate in una cinquantina di attività fra cui la costruzione di mine. Ad aggiudicarsi i lavori nell’ambito del bando indetto mesi fa dall’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’area, è stata la società bergamasca Mdr con un ribasso d’asta del 29,73%.

Leggendo la relazione si evince che l’intervento riguarda l’eliminazione delle coperture in amianto esistenti in 45 immobili dell’area: saranno sostituite da lastre ondulate in fibrocemento ecologico con colorazione esterna simile all’esistente.

