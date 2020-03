Arvedi: «Nell'emergenza una grande pagina di carità operativa»

CREMONA (20 marzo 2020) - In questa giornata segnata anche dall'inaugurazione dell'ospedale da campo dei Samaritani, il cavalier Giovanni Arvedi ha voluto sottolineare l'importanza della carità operativa che si è concretizzata sul nostro territorio anche attraverso la costituzione dell'Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» che sta dando frutti importanti: «Un’unica bella pagina di carità operativa, che ci unisce tutti, dai più piccoli gesti a quelli più grandi, in un’unica grande famiglia, come è nel nostro Credo Cristiano, protetti dalla misericordiosa benedizione del nostro Dio Signore e dalla nostra santa Potentissima Patrona. Preghiamo».

Sul giornale La Provincia di domani il testo completo dell'editoriale del cavalier Arvedi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO