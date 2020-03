Coronavirus, l'inaugurazione dell'Ospedale da campo dei Samaritani sul sito della Ong

CREMONA (20 marzo 2020) - L'inaugurazione di questa mattina dell'Ospedale da campo allestito nel parcheggio del Maggiore di Cremona è stata riportata dal sito ufficiale dell'Ong americana Samaritan's Purse. "Il personale medico del Samaritan's Purse Emergency Field Hospital di Cremona, in Italia, si occupa ora di più pazienti con Coronavirus in terapia intensiva. La struttura medica mobile è stata trasportata in aereo in Italia due giorni fa e aperta oggi dopo essere stata perfezionata un'unità specializzata di cure respiratorie per coloro che soffrono di COVID-19. I membri del nostro team specializzati in catastrofi e i funzionari locali - tra cui il sindaco di Cremona, il direttore dell'ospedale di Cremona, l'assessore alla Sanità regionale e i media - si sono riuniti la mattina del 20 marzo per dedicare l'ospedale alla comunità e al Signore". Un secondo ponte aereo il 21 marzo consegnerà un altro carico per completare l'ospedale da campo con 14 tende e 68 letti.