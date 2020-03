Coronavirus, Ospedale da campo americano: si cercano urgentemente interpreti e addetti informatici

CREMONA (20 marzo 2020) - A supporto dell’ospedale da campo organizzato dall’Ong Samaritan’s Purse per l’emergenza Covid19, si ricercano con la massima urgenza le seguenti figure:

 interpreti inglese-italiano, possibilmente con conoscenza della terminologia medica MA non è indispensabile. NON è richiesto alcun specifico titolo di laurea, ma necessaria un’ottima padronanza della lingua inglese (livello B2 o più)

 addetti all’inserimento dati: l’utilizzo dei software sarà appreso sul posto ma è comunque richiesto un minimo di dimestichezza informatica e una discreta conoscenza della lingua inglese per potersi relazionare con il personale

SICUREZZA

Gli interpreti

 lavoreranno con i medici e il personale sanitario dell’ospedale da campo

 saranno dotate degli stessi presidi di sicurezza del personale sanitario (mascherine, guanti,

occhiali, vestiario … )

Gli addetti al data entry

 lavoreranno in un ambiente separato,

 potrà in ogni caso essere loro richiesto di entrare nelle zone “mediche” per raccogliere

documenti ecc.. e saranno dotati delle stesse misure di sicurezza di cui sopra

TURNI e FORME CONTRATTUALI

 saranno attivate specifiche forme contrattuali e il lavoro sarà retribuito (informazioni in via di

definizione)

 INTERPRETI: il lavoro, nel limite del possibile, sarà organizzato in turni (giorno e notte) definiti

sia in base alle prioritarie necessità dell’ospedale, sia in base alle disponibilità ricevute

 DATA ENTRY: il lavoro sarà organizzato in turni ma solo di giorno (non di notte)

Per informazioni e disponibilità: Mail: iheres@samaritan.org in inglese!

