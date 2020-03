Uniti per la Provincia di Cremona, alle soglie del milione e 400 mila euro

CREMONA (20 marzo 2020) - Raggiunta quota 1.381.108,87 euro grazie alle donazioni odierne per l'associazione «Uniti per la Provincia di Cremona». Oggi sono state effettuate 444 donazioni per 218.375 euro più gli incassi con il telefonino grazie all'APP SATISPAY pari a euro 262,48 euro che hanno fatto salire il contatore della solidarietà a 218.637,48 euro.

La macchina della solidarietà messa in moto da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative corre sempre più forte

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085