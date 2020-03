ANMVI: «Il coronavirus Covid-19 non è presente nei cani»

CREMONA (20 marzo 2020) - Arriva una precisazione dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani sulle dichiarazioni di Borrelli circa il Coronavirus e i cani: «In Italia, il Coronavirus - inteso come nuovo coronavirus (nCovid-19)- non è presente nei cani. Le positività rilevate ad Hong Kong - senza sviluppo della malattia e le uniche al mondo - non sono state considerate rilevanti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale né dall'OMS circa la natura interumana del contagio da Covid-19. Questo nuovo Coronavirus si è adattato all'uomo. Non è quindi corretta la frase: "Sappiamo che il coronavirus è presente anche nei cani" - pronunciata ieri pomeriggio dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel suo appello a non abbandonare i cani -. E' corretta invece l'affermazione dello stesso Borrelli che "in nessun modo è stata dimostrata la possibilità di contagio animali-uomo».

ANMVI auspica messaggi chiari e inequivocabili da parte delle autorità che stanno gestendo l'emergenza sanitaria Covid-19, ricordando che nelle famiglie italiane vivono 15 milioni di cani e gatti.

Quanto agli abbandoni, non risulta che il Covid-19 stia deresponsabilizzando i proprietari di animali da compagnia. Al contrario: c'è l'impegno ad accudire i propri cani e gatti nel rispetto delle regole dettate dai decreti governativi. I Medici Veterinari sono al fianco dei proprietari.

