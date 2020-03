Coronavirus, in Lombardia occupati 1.006 posti in terapia intensiva: altri 2.171 positivi e 209 morti

MILANO (19 marzo 2020) - «In Lombardia i positivi al Coronavirus sono 19.884, 2.171 in più, un dato significativamente più alto. I ricoverati sono 7.387 con una crescita molto più bassa, solo 182 in più, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.006, 82 in più, e i decessi 2.168, 209 in più». Sono i numeri resi noti dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.