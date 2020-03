'La mamma può camminare ancora grazie alla tecnologia, ora aiuto gli altri'

CASALBUTTANO (20 marzo 2020) - La malattia della madre, la vita che cambia all’improvviso e che porta alla realizzazione di un nuovo sogno: l’apertura di un centro di riabilitazione ad alta tecnologia dotato di macchinari all’avanguardia che supportano pazienti neurologici gravi nello svolgimento delle terapie. Il tutto unendo possibilità date dalla robotica, sensibilità e attenzione umana. La protagonista di questa storia di coraggio, tenacia e amore è la 29enne di Casalbuttano Damiana Brunelli che si sta prendendo cura della mamma dopo il malore accusato nel 2016. Amina, stimata insegnante alle scuole elementari del paese, all’epoca aveva 58 anni.

«Ho iniziato a fare ricerche su ricerche, a documentarmi e le terapie sono proseguite prima in diversi ospedali e poi in una clinica specializzata in Austria dove mi sono imbattuta in attrezzature ad altissima tecnologia in grado di aiutare le persone nel movimento. E infine abbiamo rivisto la nostra casa in modo da adeguarla alle esigenze di mia madre».

La curiosità è diventata interesse e l’interesse si è presto trasformato in voglia di fare. «Volevo aiutare chi si trovava nella mia stessa situazione – aggiunge – così ho chiamato mio padre, dicendogli: Perché non apriamo una struttura di riabilitazione simile anche in Italia per facilitare le famiglie negli spostamenti? La risposta è stata sì e siamo partiti con il progetto che ha portato all’apertura a Milano del centro In Piedi».

