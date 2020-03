A bordo di un'auto rubata, denunciati due cremonesi

CREMONA (19 marzo 2020) - Trovati a bordo di un'auto rubata e denunciati per ricettazione. Due cremonesi di 24 e 34 anni sono finiti nei guai nel pomeriggio di ieri.

Sono stati i carabinieri di Cremona a rintracciare in via Milano la vettura il cui furto era stato denunciato giovedì scorso. Quando i giovani si sono accorti dei militari hanno cercato di rifugiarsi all'interno del cortile del condominio, ma sono stati immediatamente bloccati e accompagnati in caserma. I cremonesi non hanno saputo giustificare il possesso dell'auto, ma, essendo tossicodipendenti, hanno dichiarato di voler utilizzare la vettura per raggiungere un luogo in cui avrebbero potuto acquistare stupefacenti.

I due, oltre che per ricettazione, sono stati denunciati per per la violazione del Dpcm del 9 marzo, relativo alle misure di contenimento del Coronavirus. L’autovettura ritrovata, è stata restituita alla legittima proprietaria questa mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO