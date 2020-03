Deceduto don Albino Aglio, già parroco di S. Imerio, Romanengo e Calvatone

CREMONA (19 marzo 2020) - Un altro lutto nel clero cremonese. Nella serata di mercoledì 18 marzo, intorno alla mezzanotte, è morto don Albino Aglio. Il sacerdore, 93 anni, già parroco di S. Imerio in Cremona, da diversi anni era ospite della casa di riposo “Giovanni e Luciana Arvedi di Cremona”, dove è avvenuto il decesso. Classe 1926, originario di Casalbuttano, don Albino Enrico Costante Aglio era stato ordinato l’11 giugno 1949 dall’arcivescovo Giovanni Cazzani.

I primi 14 anni di ministero lo hanno visto impegnato come “prete d’oratorio” prima a Cremona, nella parrocchia di S. Abbondio (1949-1956) e poi nell’allora unica parrocchia di Cassano d’Adda (1956-1962), assumendo poi l’incarico di economo spirituale nella parrocchia di S. Maria Immacolata e S. Zeno.

Nel 1963 fu nominato parroco di Calvatone; nel 1969 il trasferimento a Romanengo; per poi tornare a Cremona come parroco di S. Imerio nel 1981.

Nel 2002 rinunciò alla guida della parrocchia per limiti di età, continuando a risiedere in città. Dal 2016 era ospite della casa di riposo Arvedi di via Massarotti.

