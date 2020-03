Coronavirus, a Gerre chiusi tutti gli argini ciclo pedonali

GERRE DE' CAPRIOLI (19 marzo 2020) - Il sindaco di Gerre de' Caprioli Michel Marchi chiude tutti gli argini ciclo pedonali a tutela della salute di tutti! «Non posso chiedere ai miei concittadini di rimanere in casa se poi i territori limitrofi vengono qui a correre/camminare/eccetera». Per questo ha messo in atto disposizioni già in vigore che verranno presidiate da polizia locale e carabinieri. Sono chiuse via Landi, zona Mento, ciclabili in entrata sul territorio comunale compresi argine e alzaie.

