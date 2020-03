Drammatico annuncio del sindaco: «In 24 ore abbiamo perso sette castelleonesi»

CASTELLEONE (19 marzo 2020) - Drammatico annuncio del sindaco Pietro Fiori: «Nelle ultime 24 ore abbiamo perso sette castelleonesi. Ho il cuore a pezzi». Non si ha la certezza che tutti i decessi siano direttamente riconducibili al Coronavirus, ma si tratta di un numero spaventosamente alto per un centro di novemila abitanti. Nonostante lo sconforto, tra i cittadini comunque non manca la voglia di reagire, e in questi giorni fioccano le iniziative di solidarietà a favore di Croce Verde e Brunenghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO