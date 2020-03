Coronavirus, STATE A CASA

MILANO (19 marzo 2020) - Ieri il presidente Fontana durante la conferenza stampa delle 13 l'ha ribadito con forza e senza mezzi termini: "Dovete stare a casa, per ora ve lo chiediamo con le buone". Il premier Conte ha sottolineato che ci vuole buon senso per sconfiggere l'epidemia di Coronavirus. E sulla facciata di Palazzo Lombardia - sede della Regione - si legge a caratteri cubitali: STATE A CASA. Non c'è posto per furbizia ed egoismo se si vuole ritornare alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO