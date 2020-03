Coronavirus, è morto Italo D'Avossa: una vita all'ospedale Maggiore

CREMONA (19 marzo 2020) - I virus li ha combattuti per l’intera vita lavorativa, in laboratorio, ma nulla ha potuto contro il Covid-19. La notte scorsa, dopo un breve doloroso calvario, ha cessato di battere il cuore generoso di Italo D’Avossa, stimato medico virologo e immunologo. Nono di dieci figli, il prossimo 21 aprile avrebbe compiuto 79 anni. Increduli e addolorati i suoi familiari e i fratelli Vanda, Lidia, Licio, Carlo, Aldo ai quali era profondamente legato. Dopo un iter scolastico onorevole al liceo classico Manin, aveva seguito un corso di laurea in Scienze biologiche e di specializzazione in virologia presso l’Università di Parma. Vincitore di concorso, ha trascorso si può dire la sua esistenza nel laboratorio di analisi dell’Ospedale Maggiore di Cremona dove ha ricoperto l’incarico di aiuto primario. Ogni giorno al microscopio per individuare germi, batteri, virus nel sangue dei pazienti, un lavoro di responsabilità e di attenzione che lo ha sempre coinvolto professionalmente, ottenendo sempre attestati di stima e di apprezzamento da parte dei colleghi.

