Coronavirus, marito e moglie morti a poche ore l'uno dall'altra

CREMONA (19 marzo 2020) - Se ne sono andati a distanza di un giorno l’una dall’altro. Il Covid-19 domenica si è portato via Margherita Pedrini, martedì è toccato a Livio Leopizzi, moglie e marito, entrambi 85enni, una vita trascorsa insieme, fino all’ultimo. «I miei suoceri si sono ammalati una quindicina di giorni fa - racconta Carlo Malvezzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia -. La malattia si è manifestata con i sintomi dell’influenza, ma poi è subentrata la febbre che non scendeva e i problemi respiratori hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Erano una coppia inseparabile, due persone di 85 anni, con acciacchi dovuti all’età, ma nulla di che. Se non ci fosse questo maledetto Covid-19 sarebbero ancora qui con noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO