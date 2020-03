Uniti per la provincia di Cremona: già raccolti più di 800 mila euro, ecco come saranno spesi

CREMONA (18 marzo 2020) - Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative hanno colpito nel segno. Cremonesi, cremaschi e casalaschi sono sempre più coinvolti nella raccolta fondi #unitiperlaprovinciadicremona e stanno rispondendo alla grande: il cuore della generosità batte davvero forte.

Con le 382 nuove donazioni, il conto corrente aperto presso il Credito Padano dall’Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» è arrivato a quota 815.171 euro. Un altro balzo significativo rispetto ai 633.649 di martedì. Il traguardo del milione è ormai vicino e la cifra a sei zeri potrebbe essere raggiunta dopo nemmeno una settimana dall’inizio della raccolta fondi.

E i risultati sono tangibili. Acquistati per circa 30 mila euro i due ventilatori polmonari da una ditta in Norvegia e subito donati al Maggiore di Cremona, la «macchina imprenditoriale» locale ha verbalizzato una nuova lista di acquisti e spese per circa 583 mila euro.

Si parte dai 15 letti attrezzati per la Terapia intensiva, 7 da destinare al Maggiore di Cremona e 8 all’Oglio Po di Casalmaggiore per una spesa di 170 mila euro. Altri 200 mila servono per comprare 132 letti tra quelli adatti alla Terapia sub intensiva e quelli della Terapia ordinaria. Con 100.000 euro poi l’Onlus contribuirà alla spesa complessiva di 200.000 euro — di cui si sono fatti carico Diocesi di Crema e Comune di Crema — per l’allestimento dell’ospedale da campo curato dall’Esercito Italiano e per dare ospitalità a 35 tra medici e infermieri cinesi arrivati sul territorio per affiancarsi agli operatori sanitari del territorio. Cinquemila euro sono destinate alla Croce Rossa di Crema per contribuire all’acquisto di un’auto furgonata per il trasporto-frigorifero dei tamponi. Altri 15 mila euro saranno impiegati per comprare Dpi (dispositivi di protezione personale) sufficienti per 20 giorni che andranno alla Croce Rossa di Cremona. Infine 93 mila euro sono stati destinati a Cremona Soccorso (la sede è a Vescovato) per l’acquisto di una nuova ambulanza.

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085